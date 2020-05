POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der BAB 19

Linstow (ots) -



Am 26.05.2020 gegen 16:24 Uhr ereignete sich auf der BAB 19, Richtungsfahrbahn Rostock ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 63-jähriger deutscher Fahrzeugführer kam nach einer Knallpanne mit seinem Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Außenschutzplanke sowie eine Notrufsäule. Anschließend durchbrach das Fahrzeug den Wildschutzzaun und kam auf der linken Fahrzeugseite entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Liegen. Der verletzte Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR.



