POL-HWI: 100 Meter Zaum gestohlen

Grevesmühlen (ots) - Im Zeitraum vom 24. zum 25. Mai entwendeten unbekannte Diebe Zaunelement auf einer Länge von ca. 100 m vom Kompostplatz in der Sandstraße in Grevesmühlen. Dabei montierten sie die Doppelstabmatten fachgerecht ab und verschwanden. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Aufgrund des sperrigen Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug mit entsprechender Ladekapazität verwendet haben.



Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen (03881/720 0) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Axel Köppen Telefon1: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4606502 OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell