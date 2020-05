POL-HWI: Sechs Autos zerkratzt in Wismar

Wismar (ots) - Gestern Morgen wurde das Polizeihauptrevier Wismar über die Sachbeschädigungen mehrerer Pkw in der der Johannes-R.-Becher-Straße informiert. Vor Ort eingetroffen, fanden die Beamten sechs dort geparkte Fahrzeuge vor, deren Lack von Unbekannten zerkratzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Tatzeitraum der Abend des 24. Mai gewesen sein. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.



Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und bittet um Zeugenhinweise (03841/203 0).



