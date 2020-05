POL-LWL: Illegale Drogen bei Fahrradfahrer entdeckt

Parchim (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in Parchim hat die Polizei am Sonntagabend bei einem Fahrradfahrer mehrere Gramm verschiedener illegaler Drogen entdeckt und sichergestellt. Der 39-jährige Fahrradfahrer hatte nach eigenen Angaben das Rauschgift erst kurz zuvor beschafft und kam eigenen Worten zufolge gerade von einer ´Einkaufstour´, als die Polizisten den ohne Licht fahrenden Fahrradfahrer anhielten. Wie sich bei der weiteren Kontrolle herausstellte, ist der Mann wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt. Bei den sichergestellten Drogen handelt es sich um Haschisch und Amphetamin. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen den deutschen Tatverdächtigen auf, der aus der Region Parchim stammt.



