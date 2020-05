POL-NB: Versuchtes Tötungsdelikt

Stralsund (LK VR) (ots) - Am 24.05.2020 gegen 09.15 Uhr teilte eine Hinweisgeberin über den Notruf mit, dass sie von ihren 52-jährigen Bekannten die Nachricht erhielt, dass er mit einem Messer von einer anderen Person verletzt wurde. Er schickte der Frau auch Bilder von seinen Verletzungen. Die sofort eingesetzten Funkwagenbesatzungen trafen den Geschädigten in seiner Wohnung mit Stichverletzungen an. Der 28-jährige deutsche Tatverdächtige wurde ebenfalls in der Wohnung schlafend festgestellt und vorläufig festgenommen.



Die Straftat hat sich nach Angaben des Geschädigten bereits am 23.05.2020 zwischen 20.00 und 23.00 Uhr ereignet. Der 52-jährige Deutsche wies mehrere, zum Teil oberflächliche Verletzungen am Hals, am Oberkörper und der Hand auf. Zudem wurde eine Stichverletzung unterhalb der Brust festgestellt. Der Geschädigte ist schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der Mann verbleibt noch eine Nacht zur Beobachtung um Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft erfolgt die Haftvorführung des Tatverdächtigen am 25.05.2020.



