POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Neustrelitz (ots) - Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach der 36-Jährigen aus Hohenzieritz bei Neustrelitz wurden eingestellt. Die 36-Jährige konnte am heutigen Vormittag wohlbehalten durch Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz im Bereich des Labussees angetroffen werden. Somit kann auch die Öffentlichkeitsfahndung eingestellt werden.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei den Such- und Fahndungsmaßnahmen.



