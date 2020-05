POL-HRO: Keine Überraschungen am Herrentag

Rostock (ots) - Der Herrentag ging für die Beamtinnen und Beamten im Polizeipräsidium Rostock erwartungsgemäß mit einem erhöhtem Einsatzaufkommen einher. Dies vor allem in Rostock und Schwerin. Hier waren die örltichen Polizeidienststellen jedoch durch Beamte des Landesbereitschaftspolzeiamtes verstärkt worden. Erkannte Störungen konnten so schnell unterbunden werden.



In beiden Städten mussten die Beamten bei der einen oder anderen Auseinandersetzung eingreifen, bei denen meist erheblich alkoholiserte Beteiligte angetroffen wurden. Größere Verletzungen waren aber nicht zu verzeichnen. Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock waren vier Gewahrsamnahmen erforderlich.



Im ländlichen Bereich verlief der Tag weitgehend ohne größere Störungen aus dem Herrentagsgeschehen. Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung waren kein Schwerpunkt im Einsatzgeschehen im Polizeipräsidium Rostock.



Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



