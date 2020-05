LWSPA M-V: Hoher Ordnungszustand am Vatertag auf den Gewässern in Mecklenburg-Vorpommern

Waldeck (ots) - An der Ostseeküste und im Binnenbereich des Landes wurden im Rahmen der Kontrollen der Wasserschutzpolizei wenige Verfehlungen festgestellt. Insgesamt verhielten sich fast alle Freizeitskipper vorbildlich und den Normen entsprechend. Bei über 100 Sportbootkontrollen wurden zwei Sportbootführer unter dem Einfluss von Alkohol festgestellt. Drei Strafanzeigen wurden wegen des Verdachtes der Fischwilderei gefertigt. Die häufigsten Ordungswidrigkeitenanzeigen erfolgten, weil Führerscheine nicht mitgeführt wurden, Landschaftsschutzgebiete widerrechtlich befahren, Kennzeichnungspflichten nichterfüllt wurden und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde. Auf dem Plauer See wurde ein Wassermotorrad mit Trailer sichergestellt, welches nach einer Diebstahlshandlung zur Fahndung stand. Hier laufen die gemeinsamen Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigslust und der Kollegen der WSPI Schwerin. Auf dem Finowsee kam es durch mehrere Sportbootführer durch zu schnelles Fahren zu einer Gefährdung eines anderen Sportbootes und zu Verletzungen von zwei Personen an Bord. Hierzu ermitteln die Kollegen der WSPI Waren.



