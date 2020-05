POL-HRO: A24 - Sechs Kilometer Stau nach Verkehrsunfall

Stolpe (ots) - Am 20.05.2020 gegen 17.20 Uhr kam es auf der BAB 24 Höhe der Ortschaft Brenz in Richtung Hamburg zu einem schweren Verkehrsunfall.



Ein PKW Hyundai kam zunächst aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken geriet das Fahrzeug nach links und kam dann auf der Überholspur seitlich zum Liegen.



Dabei wurden sowohl die Fahrerin als auch die 3 Insassen(alle deutsch) schwer verletzt. Eine 9jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Klinikum Schwerin verbracht. Die andern Insassen(5 Jahre männlich, 38 weiblich und 28 weiblich) wurden mittels RTW ebenfalls nach Schwerin verbracht. Lebensgefahr besteht aber, laut Aussage des Notarztes vor Ort, bei keinem der Verletzten. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



Für die Unfallaufnahme und Bergung sowie zur Landung des Rettungshubschraubers war es notwendig die Richtungsfahrbahn Hamburg zeitweise voll zu sperren. Dadurch kam es zu Stauerscheinungen in der Spitze von bis zu sechs Kilometern.



POK Gerd Radszuweit Autobahnverkehrspolizeirevier Stolpe



