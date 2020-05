POL-LWL: Spendenbox aus Kirche gestohlen

Dömitz (ots) - In der Johanneskirche in Dömitz haben unbekannte Täter am Dienstagvormittag einen Spendenbehälter gestohlen. Offenbar befanden sich ca. 100 Euro Bargeld in der Acrylglasbox, die im Eingangsbereich aufgestellt war. Die Tat im Gotteshaus ´Am Slüterplatz´ ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



