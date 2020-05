POL-ANK: Diebstahl eines Rasentraktors in Usedom

Usedom (ots) - In der Zeit vom 18. Mai (gegen 16.00 Uhr) bis zum 19. Mai 2020 (07.45 Uhr) haben unbekannte Täter von einem Parkplatz in Welzin einen dort abgestellten Anhänger samt aufgeladenem Rasentraktor im Gesamtwert von etwa 6.700 Euro entwendet. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen silbernen Anhänger der Marke Böckmann mit dem amtlichen Kennzeichen VG-Z185. Bei dem Rasentraktor handelt es sich um einen weiß-orangen Rasenmäher der Marke Stihl.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich Usedom/Welzin gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heringsdorf 038378-2790 oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



