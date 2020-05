POL-ANK: Blumendiebe gesucht

Kruckow (ots) - Heute Morgen (19. Mai 2020) meldete eine 79-jährige deutsche Frau aus Kruckow ihre Blumen als gestohlen. Was zunächst eher ungewöhnlich klingt, bestätigte sich vor Ort: In der Zeit von gestern Nachmittag zu heute Morgen (18.-19. Mai 2020, zwischen 16.30 und 07.30 Uhr) haben unbekannte Täter gleich 14 Pflanzenkübel vom Grundstück der Frau gestohlen. Damit verursachten die Diebe nicht nur Ärger bei der Frau, sondern auch einen nicht unerheblichen Gesamtschaden von etwa 950 Euro.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



