POL-LWL: Frau stürzte mit Elektrofahrrad

Lübtheen (ots) - Bei einem Sturz mit einem Elektrofahrrad ist am Dienstagvormittag in Lübtheen eine 80-jährige Frau leicht verletzt worden. Die Frau hat ersten Erkenntnissen zufolge bei einem Abbiegemanöver die Kontrolle über ihr Gefährt verloren und war dann ins Schlingern gekommen. Daraufhin stürzte die Frau mit ihrem Fahrzeug und prallte dabei gegen ein haltendes Auto. Die 80-jährige Fahrradfahrerin wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.



