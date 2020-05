POL-HST: Unfall in Sellin - Schaden 10.000 Euro - keine Verletzten

Sellin (ots) - Am 18.05.2020, gegen 12:50 Uhr kam es in Sellin zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Schulbus der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, bei dem ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro entstand.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 46-jährige polnische Busfahrer die Granitzer Straße aus Richtung Schule kommend. Ihm entgegen kam eine 43-jährige deutsche Ford-Fahrerin, die an der Hauptstraße geradeaus weiterfahren wollte. Beim Rechts-Abbiegen in die Hauptstraße touchierte der Busfahrer die Fahrerseite des Ford und beschädigte diese folglich.



Der Schulbus war mit etwa zehn Kindern und dem Fahrer besetzt, die nach gegenwärtigem Kenntnisstand unverletzt bleiben.



