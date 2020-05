POL-LWL: Frau bei Fenstersturz schwer verletzt

Lübtheen (ots) - Bei einem Fenstersturz am Samstagmorgen in Lübtheen ist eine 51-jährige Frau schwer verletzt worden. Die aus Polen stammende Frau wurde anschließend mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hergang des Vorfalls am Kirchenplatz ist derzeit noch unklar. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, was die genaue Ursache für den Sturz aus der Wohnung im ersten Obergeschoss war, in der die Frau mit ihrem Mann lebt. Passanten entdeckten die 51-Jährige nach dem Sturz und informierten die Rettungskräfte. Die Polizei ermittelt jetzt zu den Hintergründen des Vorfalls.



