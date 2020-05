POL-HRO: Verkehrsunfall mit tödlich verunglücktem Motorradfahrer bei Warin

Wismar (ots) -



Am 15.05.2020 gegen 19:53 Uhr kam es auf der Gemeindestraße zwischen Warin und Allwardtshof im Landkreis Nordwestmecklenburg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam der 33-jährige deutsche Fahrer eines Motorrads hinter einer Kurve von der befestigten Fahrbahn ab und geriet auf den unebenen Seitenstreifen. Beim Versuch einem Baum auszuweichen, stellte sich das Motorrad quer und kollidierte mit dem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer von seinem Motorrad auf ein nahegelgenes Feld geschleudert. Der Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.



Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Mitarbeiter der DEKRA verständigt, welcher die Unfallstelle untersuchte.



Daniel Beumer Polizeikommissar Polizeihauptrevier Wismar



