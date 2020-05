POL-GÜ: Angerufene im Landkreis Rostock sind nicht auf falsche Enkel hereingefallen

Güstrow (ots) - ~Mit ´Hallo, weißt Du, wer hier ist?´, meldeten sich die falschen Enkel bei ihren vermeintlichen Omas und Opas. Sie hätten einen Unfall gehabt und bräuchten nun Geld, um die Reparaturkosten zu bezahlen oder ein neues Auto zu kaufen. Seit gestern Nachmittag wurden im Bereich der Polizeiinspektion Güstrow 16 Anrufe mit diesem Inhalt registriert. Darauf reingefallen ist keiner unserer älteren Mitmenschen. Sie erkannten die Lage, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.



Als Polizei raten wir in diesem Zusammenhang immer wieder: - Sprechen Sie mit ihren Verwandten und Bekannten. - Seien Sie misstrauisch, beenden das Gespräch und informieren Sie die Polizei. - Geben Sie keine Auskünfte zu privaten Daten und finanziellen Verhältnissen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.~



