POL-NB: Auffahren auf ein stehendes Fahrzeug - Fahrerin leichtverletzt

Am Nachmittag des 14.05.2020 kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr der 42-jährige Fahrzeugführer(Deutscher)die Kreisstraße 89 zwischen Rossow und Bergholz mit dem PKW Mercedes Sprinter. Ein verkehrsbedingt haltender PKW Hyundai i20 wurde in der Folge auf der Fahrbahn übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Hyundai auf den Seitenstreifen geschleudert und kam kurz vor einem Straßenbaum zum Stehen. Die 23-jährige Fahrzeugführerin (Deutsche) des PKW erlitt Prellungen im Nackenbereich und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in die Asklepios Klinik Pasewalk verbracht werden. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten und zur Unfallaufnahme war die Straße für ca.zwei Stunden voll gesperrt.Im Einsatz waren außerdem die Freiwilligen Feuerwehren aus Rossow und Löcknitz mit 16 Kameradinnen und Kameraden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache erfolgen durch die Kriminalpolizei.



