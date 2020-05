POL-ANK: Schwer verletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto

Greifswald (ots) - Auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Greifswald ereignete sich heute Nachmittag (14.05.2020, gegen 13.45 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 88-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 74-jährige Fahrer eines Hyundai den Parkplatz vom Drogeriemarkt kommend in Richtung Parkplatzausfahrt. Die Radfahrerin befuhr den Parkplatz aus Richtung ´Fressnapf´ kommend und bemerkte das von links nahende Fahrzeug nicht, sodass es zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.



