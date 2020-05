POL-HWI: Unbekannte stehlen Smartphones aus Telefongeschäft in Wismarer Innenstadt

Wismar (ots) - Bereits am Dienstagvormittag stahlen drei junge Männer mehrere Smartphones aus einem Telefongeschäft in der Wismarer Innenstadt.



Kurz vor elf Uhr betraten die drei Männer das Geschäft in der Hegede und rissen zielgerichtet die Sicherungen mehrerer ausgelegten Telefone ab. Unmittelbar darauf flohen die Täter mit mehreren Smartphones aus dem Geschäft.



Wie Zeugen berichteten, liegen die drei Männer in Richtung des Marktplatzes. Im Bereich der dortigen Bushaltestelle seien die Männer in einen dunklen PKW, der mit einem vierten Unbekannten besetzt war, eingestiegen und mit diesem weggefahren.



Die Zeugen beschreiben die drei Männer wie folgt:



-~~~~~~~ geschätztes Alter zwischen 15 bis 30 Jahre



-~~~~~~~ schlanke Gestalt, 175 -185 cm



-~~~~~~~ südländische Erscheinungsbild



-~~~~~~~ Bekleidung dunkel, die Täter trugen Kapuzen



-~~~~~~~ einer der Täter trug eine auffällige gelbe Daunenjacke



Der entstandene Schaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf 2000 Euro.



Die Polizei bitte nun Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



