POL-NB: Polizeieinsatz in Priborn

Neubrandenburg (ots) - Am 14.05.2020 gegen 06:00 Uhr gingen in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mehrere Notrufe von Anwohnern der Ortschaft Priborn ein, wonach eine männliche Person lautstark und in aggressiver Weise mit einem Schwert bewaffnet durch das Dorf läuft. Des Weiteren wurde mitgeteilt, dass die Person das Sicherheitsglas des Alarmknopfes der Feuerwehrsirene zerstört und den Alarm ausgelöst hat.



Die umgehend nach Priborn entsandten Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Röbel konnten in der Dorfstraße in Priborn, auf der dortigen Grünfläche, einen 40-jährigen polizeibekannten Deutschen feststellen, auf den die Beschreibung zutraf. Das mitgeführte Schwert steckte neben dem Mann mit der Spitze nach unten in einer Grünfläche. Der 40-Jährige konnte von den Beamten vor Ort widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Eine Durchsuchung ergab keine weiteren gefährlichen Gegenstände. Bei dem mitgeführten Schwert handelte es sich um eine selbstgebaute Machete mit einer Klingenlänge von über 40cm und einem Holzgriff. Dieses wurde sichergestellt.



Da der Mann verwirrte Angaben machte und sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurden ein Rettungswagen sowie ein Notarzt angefordert. Im Anschluss wurde der 40-Jährige zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Röbel verbracht.



Die Ermittlungen gegen den Mann wurden unter anderem wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung, Missbrauch von Notrufeinrichtungen und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5003 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4597438 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell