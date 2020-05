POL-LWL: Enkeltrick am Telefon wegen falscher Stimme sofort durchschaut

Sternberg (ots) - In der Region Sternberg hat eine Rentnerin am Donnerstag eine Enkeltrickbetrügerin am Telefon enttarnt. Die unbekannte Anruferin gab sich Telefon als älteste Enkelin der Frau aus und begann ein Gespräch mit dem Opfer zu führen. Als die Seniorin der unbekannten Anruferin klarmachte, dass ihre Stimme nicht zu der ihrer Enkelin passt, beendete die Betrügerin das Telefonat. Zu einer Geldforderung seitens der Telefonbetrügerin kam es bis dahin noch nicht.



