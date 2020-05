POL-ANK: Unbekannte stehlen Werkzeug und Maschinen von einer Baustelle

Dersekow (ots) - In der Zeit vom 13.05. (16.30 Uhr) bis 14.05.2020 (gegen 07.00 Uhr) haben sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt auf eine Baustelle in Dersekow verschafft, brachen gewaltsamen einen Container auf und entwendeten aus diesem diverses Werkzeug und Maschinen im Wert von etwa 6.200 Euro. Auch ein auf der Baustelle abgestellter Radlader wurde dabei beschädigt.



Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834-5400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



