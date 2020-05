POL-LWL: Kinder sollen Holzhaufen entzündet haben

Hagenow (ots) - In Hagenow sollen drei Kinder am späten Mittwochnachmittag einen kleinen Holzhaufen in Brand gesetzt haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:40 Uhr im Plantagenweg an einem Wiesenrand. Als die drei jeweils 10-jährigen Kinder die Sirene zur Alarmierung der Feuerwehr hörten, löschten sie den brennenden Haufen. Zu Sachschäden kam es nicht. Offenbar wurde das Feuer mit einem gefundenen Feuerzeug entfacht.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4596756 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell