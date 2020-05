POL-LWL: A24 nach LKW Unfall in Fahrtrichtung Hamburg frei

Wittenburg / Stolpe (ots) - Nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der BAB24 bei Wittenburg ist die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg frei. Beide Fahrbahnen in Fahrtrichtung Berlin bleiben im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge weiterhin gesperrt.



