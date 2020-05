POL-LWL: Weiterer Verkehrsunfall auf BAB 24- Autobahn gesperrt (Erstinformation)

Wittenburg / Stolpe (ots) - Gegen 13:30 Uhr hat sich auf der BAB 24 zwischen Zarrentin und Wittenburg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem mindestens eine Person schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge sind ca. zwei Kilometer vor der Abfahrt Wittenburg zwei LKW zusammengestoßen. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Anflug. Derzeit ist die BAB 24 an der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.



