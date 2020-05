POL-LWL: Ermittlungen nach Verkehrsunfall auf der BAB 24 dauern an (Ergänzungsmeldung)

Wittenburg / Stolpe (ots) - Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Hagenow dauern an. Die Polizei hat im Zuge der Ermittlungen nun auch einen technischen Sachverständigen hinzugezogen. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW wurde der 29-jährige deutsche PKW- Fahrer lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 49-jährige ukrainische LKW- Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Auch er wird im Krankenhaus behandelt. Als mutmaßliche Unfallursache vermutet die Polizei derzeit ein misslungenes Überholmanöver des LKW- Fahrers. Vermutlich hatte der LKW- Fahrer beim Spurwechsel den herannahenden PKW übersehen. Anschließend fuhr der PKW auf den LKW auf. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wird die Vollsperrung auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin voraussichtlich noch bis 15 Uhr andauern.



