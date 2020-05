POL-LWL: BAB 24 nach Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt (Erstmeldung)

Wittenburg / Stolpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 ist am Mittwochvormittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein PKW aus noch ungeklärter Ursache mit einem LKW kollidiert. Der schwerverletzte PKW- Fahrer wird in diesen Minuten mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die BAB 24 ist derzeit zwischen Wittenburg und Hagenow in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Weitere Informationen folgen.



