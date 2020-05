POL-HWI: Autobahn 20 nach LKW-Unfall zwischen Neukloster und Zurow voll gesperrt

Wismar (ots) - Für eine mehrstündige Sperrung der A 20 zwischen den Anschlussstellen Neukoster und Zurow sorgte am heutigen Vormittag ein LKW-Unfall.



Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 33-jährige, deutsche Fahrer eines LKW den auf dem Hauptfahrstreifen stehenden Sicherungsanhänger einer eingerichteten Tagesbaustelle und fuhr ungebremst auf diesen auf. Nach dem Zusammenstoß geriet der LKW nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam nach circa 35 Metern zum Stehen.



Der Fahrer des LKW wurde hierbei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann ins Klinikum nach Wismar.



Sowohl LKW als auch Sicherungsanhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, Bergung und Säuberung der Fahrbahn wurde diese voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Lübeck wurde über die Anschlussstelle Neukloster abgeleitet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 90.000 Euro geschätzt.



Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe kamen die Freiwilligen Feuerwehren Glasin, Neukloster, Jürgenshagen sowie Bad Doberan zum Einsatz.



