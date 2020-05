POL-LWL: Schreckschusswaffe bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Lübz (ots) - Im Auto eines offenbar unter Drogeneinfluss stehenden Fahrers hat die Polizei am Montagabend eine Schreckschusswaffe entdeckt und dann sichergestellt. Die Polizei hatte den 23-jährigen Fahrer in Lübz zunächst kontrolliert und einen Drogenvortest bei ihm durchgeführt. Dieser fiel positiv aus und reagierte auf Cannabisprodukte und Kokain. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Wagens entdeckte die Polizei einen Schreckschussrevolver, für den der 23-Jährige keinen Waffenschein besitzt. Gegen den deutschen Fahrer ist Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4594920 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell