POL-LWL: Autofahrer erneut unter Alkoholeinwirkung im Straßenverkehr gestellt

Boizenburg (ots) - Innerhalb von zwei Tagen hat die Polizei wiederholt einen 35-jährigen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer wurde am Montagabend nach einem Zeugenhinweis in Gallin mit einem Atemalkoholwert von 2,57 Promille von der Polizei gestellt. Der wegen mehrerer Verkehrsdelikte bekannte Mann hatte zudem ein großes Küchenmesser griffbereit, das Polizisten ihm abnahmen. Erst am Tag zuvor war derselbe Fahrer der Polizei wegen einer Trunkenheitsfahrt nahe Valluhn aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab 3,09 Promille (wir informierten gestern). Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den aus der Republik Moldau stammenden Mann ist Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Taten wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



