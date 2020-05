POL-SN: Verkehrsunfall - Mann fährt gegen Hauswand und verstirbt

Schwerin (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Bürgermeister-Bade-Platz ist heute Morgen gegen 03.00 Uhr ein 59-jähriger Mann aus Schwerin ums Leben gekommen. Ein Anwohner vernahm einen Knall, vergewisserte sich über die Situation und informierte die Polizei und Rettungsdienst.



Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrzeugführer alleinbeteiligt gegen eine Hauswand am Bürgermeister-Bade-Platz. Trotz eingeleiteter Reanimation durch eine Notärztin verstarb die Person vor Ort.



Zur Unfallursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Möglicherweise hatte die Person gesundheitliche Probleme, die ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Um die Unfallursache weiter aufzuklären, wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Am Pkw und an der Hauswand entstand Sachschaden.



