POL-SN: Verkehrswarnhinweis für Mittwoch den 13.05.2020

Schwerin (ots) - Am Mittwoch wird es in Schwerin zu einer Demonstration vor der Staatskanzlei kommen.



Die Versammlung findet in der Zeit von 12.00 - 14.00 Uhr statt. In diesem Zusammenhang kommt es zu einem Bus-Corso.



Voraussichtlich werden zehn Busse, die im Zusammenhang mit der Demonstration stehen, von der Güstrower Straße über die Werderstraße-Graf-Schack-Allee-Stellingstraße-Ludwigsluster Chaussee und auf der gleichen Strecke zurück bis zur Güstrower Straße fahren.



Der Bus-Corso wird durch die Polizei begleitet. Verkehrsteilnehmer müssen sich in dieser Zeit auf kurzzeitige Einschränkungen des fließenden Verkehrs einstellen.



