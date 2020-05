POL-HRO: Polizei stellt Graffitisprayer in Straßenbahn

Rostock (ots) - Rostocks Straßenbahnen werden immer wieder Ziel von Graffitisprayern, die sich auf unterschiedliche Art und Weise auf den Fahrzeugen verewigen. Am Wochenende stellte die Polizei zwei jugendliche Tatverdächtige vor Ort.



In der Samstagnacht um halb eins wurden die Beamten zu einer Straßenbahn in der Rostocker Innenstadt gerufen. Dort kam es laut Aussagen zu mehreren Graffiti durch zwei jugendliche Tatverdächtige, die die Polizei vor Ort antraf. Ein Hinweisgeber konnte berichten, wie die beiden 17-Jährigen die Scheiben der Straßenbahn von innen beschrieben und besprühten. Mit sich trugen sie eine Spraydose mit weißer Farbe und einen weißen Edding. Außerdem führten sie einen Einkaufswagen eines Supermarktes mit sich, den einer der beiden 17-Jährigen zuvor entwendet hatte. Den Einkaufswagen brachten die Beamten im Anschluss zurück zum Supermarkt. Der andere Tatverdächtige gab zu, mit der Farbe die Verglasungen geschrieben zu haben.



Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 EUR. Bei den Beteiligten handelt es sich um Personen deutscher Herkunft. Es wurde Strafanzeige wegen Diebstahls sowie Sachbeschädigung gestellt.



