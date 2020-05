POL-LWL: Schuppen brannte nieder

Ludwigslust (ots) - In Alt Krenzlin ist am frühen Samstagmorgen ein Schuppen durch ein Feuer zerstört worden. Auch ein Rasentraktor und ein PKW- Anhänger wurden bei dem Brand vernichtet. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein technischer Defekt am Rasentraktor das Feuer verursacht. Die Feuerwehr befand sich im Löscheinsatz.



