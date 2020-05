POL-HRO: Diebstahl zweier LKW-Anhänger

Boizenburg (ots) -



Am 10.05.2020, ca. 23:55 Uhr wurde bekannt, dass zwei LKW-Kühlanhänger der Firma Wohlert Spedition entwendet wurden. Es handelt sich hierbei um weiße Anhänger der Marke ´Schmitz Cargobull´ mit einem blauen Streifen sowie der Aufschrift ´Spedition Wohlert´ in Blau und Rot. Abgestellt waren diese Anhänger bereits seit Freitag den 08.05.2020 ca. 16:30 Uhr in der Gülzer Straße in Boizenburg. Die Anhänger sind mit ca. 40 Tonnen Schweinefleisch beladen. Der Gesamtschaden beläuft sich demnach auf ca. 300.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im genannten Zeitraum tatrelevante Beobachtungen getätigt haben und/oder Hinweise auf den Verbleib der Kühlanhänger geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Boizenburg unter 038847/6060, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Patrick Petras Polizeioberkommissar Polizeirevier Boizenburg Polizeiinspektion Ludwigslust



