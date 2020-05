POL-NB: Zweijähriges Mädchen durch Hundebisse in Sagard /Rügen schwer verletzt

Sassnitz (Rügen) (ots) - In Sagard/ Insel Rügen spielte am 09.05.2020, gegen 16.45 Uhr ein zweijähriges Mädchen vor einem Mehrfamilienhaus mit einem Bullterrier, wie schon mehrfach zuvor. Aus bisher unbekannter Ursache fiel der nicht angeleinte Hund, der auch keinen Beißkorb trug, über das Kind her und biss es mehrfach. Dadurch erlitt das kleine Mädchen u.a. schwere Verletzungen im Gesichtsbereich (nicht lebensbedrohlich). Es wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Greifswald geflogen. Gegen den 42-jährigen Hundebesitzer ist ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoß gegen die Hundehalteverordnung eingeleitet worden. Das zuständige Ordnungsamt wurde zur Einleitung weiterer Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hund informiert, da diese Rasse in Mecklenburg-Vorpommern als gefährlich eingestuft worden ist.. Das Tier verblieb vorerst unter strengen Auflagen beim Besitzer. Das verletzte Mädchen war mit ihren Eltern zu Besuch bei ihrer Großmutter, die im selben Mehrfamilienhaus wohnt, wie der Hundehalter.



