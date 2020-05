POL-NB: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kradfahrer bei Poseritz

PHR Bergen (ots) -



Am 09.05.2020 gegen 13:55 Uhr kam es auf der L 29 nahe der Ortschaft Poseritz zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kradfahrer. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 40- jähriger deutscher Kradfahrer aus dem Landkreis Ost-Vorpommern die L 29 aus Richtung Poseritz in Richtung Garz. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam der Biker aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der Motorradfahrer erlitt leichte Abschürfungen und Verletzungen im Gesicht. Diese wurden im SANA-Krankenhaus behandelt. Die Schadenshöhe am Krad vom Typ Harley Davidson beträgt ca.2.500 Euro. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



