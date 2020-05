POL-HRO: Vermisster 59-Jähriger aus Wittendörp

Hagenow (ots) -



Vermisst wird seit dem 08.05.2020 der 59-jährige Andreas Poka aus Pogreß, Wittendörp. Zur Beschreibung und Bekleidung sind der Polizei folgende Details bekannt: - Ca. 175 cm groß - Kurze, blonde Haare (Undercut/ Seitenscheitel) - Das rechte Ohr ist abgeschnitten - Normale Figur - Brillenträger - Knollnase - Blaue Augen - Bekleidet mit orangem T-Shirt, schwarzer Jacke (Jack Wolfskin), dunkelblauer Jeanshose mit Löchern, dunkelblauen Sportschuhen



Letztmalig wurde der Vermisste am 07.05.2020 gegen 12:45 Uhr in der Nähe der Wohnanschrift in Pogreß/ Wittendörp gesehen.



Herr Poka ist mit seinem grauen PKW Toyota Verso, amtl. Kennzeichen HGN-AP 680 unterwegs. Er benötigt dringend wichtige Medikamente. Der Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Bislang führten die polizeilichen Maßnahmen nicht zum Auffinden der vermissten Person.



Hinweise zum Gesuchten nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883-631-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



