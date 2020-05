POL-HRO: Flüchtiger Autofahrer landet mit Pkw im Graben - Fahrzeug fing Feuer

Gadebusch (ots) -



Polizeibeamte des Polizeirevieres Gadebusch wollten am 08.05.2020 gegen 13:30 Uhr einem Pkw Ford im Stadtgebiet Gadebusch einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit seinem Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mühlen Eichsen. Seine Flucht führte ihn über die Ortschaften Cramonshagen und Brüsewitz über die B104 nach Lützow. Der flüchtige Fahrer wollte dort anschließend nach rechts in Richtung Rosenow abbiegen, kam aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit jedoch nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Sein Fahrzeug fing in der Folge Feuer.



Der Fahrzeugführer konnte unverletzt sein Fahrzeug verlassen und wurde von den Beamten gestellt. Ein Atemalkoholtest bei dem 39-jährigen deutschen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,57 Promille. Zudem führte er sein Fahrzeug ohne erforderlichen Versicherungsschutz. Der Pkw brannte vollständig aus. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Für die Zeit der Bergung, war die B104 in Lützow komplett gesperrt.



Die Polizei in Gadebusch bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können oder selbst gefährdet wurden, sich im Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/ 7220, der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



