POL-HRO: Diebstahlserie zu 12 Motorrädern aufgeklärt

Rostock (ots) - Das sonnige Wetter lockt pünktlich zum Start der Motorradsaison wieder viele Biker mit ihren Maschinen auf die Straßen. Doch kommt das Fahrzeug durch einen Diebstahl abhanden, ist der Ärger groß. Die Rostocker Ermittler konnten jetzt eine Serie solcher Diebstähle erfolgreich aufklären.



Es war eine aufwendige Recherche, die sich nach und nach wie ein Puzzle zusammenfügte: Zwischen November 2018 und September 2019 kam es zu einer Reihe von Diebstählen, bei denen immer wieder Motorräder geklaut wurden. Die Diebstähle fanden überwiegend im Nordwesten Rostocks statt. Im Rahmen der Ermittlungen befragten die Beamten Zeugen, die die Taten beobachten konnten. Die Hinweise auf einen Täter verdichteten sich. Einige der gestohlenen Motorräder konnten zum Teil wieder aufgefunden werden. Schließlich führte eine ausführliche kriminaltechnische Untersuchung an den beschädigten Fahrzeugen zum Erfolg. Die Ermittler konnten die Taten einem 42-jährigen Deutschen zuordnen. Auch eine Brandstiftung an einem Transporter konnte ihm im Zuge der Ermittlungen nachgewiesen werden.



Die Beamten konnten die zum Teil wieder aufgefundenen Motorräder an ihre Besitzer zurückgeben. Der Gesamtschaden belief sich auf insgesamt rund 40.000 EUR.



