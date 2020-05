POL-LWL: Fahrradfahrerin von PKW erfasst

Parchim (ots) - In Parchim ist am späten Donnerstagnachmittag eine Fahrradfahrerin von einem PKW erfasst und dabei leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr an einer Einmündung in der Karl- Liebknecht- Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer des PKW die auf einem Radweg querende 79-jährige Fahrradfahrerin nicht bemerkt, als es in weiterer Folge zum Zusammenstoß kam. Dabei erlitt das Unfallopfer eine Beinverletzung. Nach Aussagen des Autofahrers, sei seine Sicht wegen der tiefstehenden Sonne eingeschränkt gewesen. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern jedoch noch an.



