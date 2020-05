POL-LWL: Pony angefahren und verletzt

Boizenburg (ots) - Ein freilaufendes Pony ist am frühen Freitagmorgen bei Boizenburg von einem PKW angfahren und verletzt worden. Das Pferd war nahe der Ortschaft Vorderhagen in der Dunkelheit plötzlich auf die Straße gelaufen und wurde in weiterer Folge von einem herannahenden Auto erfasst. Das verletzte Pony lief anschließend davon, konnte jedoch wenig später von einem vorbeikommenden Mann festgehalten und später dem Eigentümer übergeben werden. Am beteiligten PKW entstand Sachschaden, die 47-jährige Fahrerin blieb unverletzt.



