POL-NB: 12-jähriges Mädchen bei Sturz vom Balkon schwer verletzt

Am 07.05.2020 um 19:20 Uhr verständigten Bewohner der Mühlenstraße in Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, die Einsatzleitstelle der Polizei. Sie hatten zuvor ein dumpfes Geräusch vernommen und hörten Hilferufe vor ihrem Balkon. Beim Nachschauen erblickten sie, auf der Rasenfläche liegend, vor dem Balkon ein 12-jähriges Mädchen aus der Nachbarschaft. Nach ersten Erkenntnissen war sie augenscheinlich vom Balkon der elterlichen Wohnung in der dritten Etage des Mehrfamilienhauses gestürzt. Die 12-jährige Deutsche wurde bei Eintreffen der Polizei bereits durch den Notarzt und die Rettungssanitäter versorgt. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen. Konkrete Aussagen zu den Verletzungen konnten zu diesem Zeitpunkt nicht getätigt werden, eine Lebensgefahr besteht jedoch nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinikum Greifswald geflogen. Das Mädchen war zum Zeitpunkt des Vorfalls allein zu Hause. Die Mutter, die kurzzeitig die Wohnung verlassen hatte, konnte jedoch verständigt werden und eilte zum Ereignisort. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Wie es zu dem Unglück kam, bleibt zu ermitteln



m Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



