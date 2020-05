POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden an einem unbeschrankten Bahnübergang in Torgelow, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ueckermünde (ots) -



Am 07.05.2020, gegen 18:45 Uhr ereignete sich in der OL Torgelow ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Triebwagen der DB REGIO Nord/Ost. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 28-jährige, deutsche Fahrerin des PKW VW Golf die Karlsfelder Straße in Richtung Schwimmhalle. Aufgrund von Unaufmerksamkeit stieß sie auf dem unbeschrankten Bahnübergang mit dem vorfahrtsberechtigen Zug RE 4, welcher sich auf der Fahrt von Torgelow nach Ueckermünde befand, zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1550,-Euro. Die Fahrzeugführerin des PKW und der 60-jährige Triebwagenführer blieben unverletzt. Der Triebwagen war weiterhin fahrbereit. Die in dem RE 4 befindlichen sechs Fahrgäste und ein Hund blieben ebenfalls unverletzt. Die weitere Beförderung der Fahrgäste erfolgte mittels Schienenersatzverkehrs. Neben den unfallaufnehmen Polizeibeamten des PR Ueckermünde kamen Beamte der Bundespolizei und ein Notfallmanager der Bahn am Unfallort zum Einsatz. Die Bahnstrecke konnte um 20:20 Uhr wieder für den Bahnverkehr freigegeben werden. Gegen die Unfallverursacherin wurde eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr erstattet.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



