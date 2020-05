POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Strasburg /Uckermark, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) -



Am 07.05.2020 gegen 17:20 Uhr kam es in Strasburg (UM.), in der Bahnhofstraße nahe eines Fußgängerüberweges zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 55-jähriger stark alkoholisierter Strasburger befand sich auf dem Gehweg der Bahnhofstraße. Auf Grund seiner starken Alkoholisierung torkelte er ca. 10 Meter vor dem Fußgängerüberweg unvermittelt auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW Opel einer 31-jährigen Fahrzeugführerin. Die 31-Jährige befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Der Fußgänger wurde verletzt. Er wurde von einem Notarzt vor Ort behandelt und für weitere Untersuchungen mit einem RTW in das Krankenhaus Pasewalk gebracht. Die Fahrerin des PKW Opel und ihre vier Kinder im Alter von 3, 5,10 und 16 Jahren blieben unverletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-Euro



