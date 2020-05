POL-GÜ: Vermisste 14jährige aus Schwaan

Güstrow (ots) - Seit dem 05.05.2020, 15:15 Uhr, wird die 14jährige Lea Brandt aus dem Kinder- und Jugendhaus in Schwaan vermisst. Lea ist ca. 1,60 Meter groß, leicht untersetzt und hat braune Haare. Sie trug bei ihrem Verschwinden eine schwarze Steppjacke, eine schwarze Leggins und schwarze Nike-Turnschuhe. Von Dienstag zu Mittwoch soll sich Lea in Rostock aufgehalten haben. Wir bitten um Mithilfe bei der Suche nach Lea. Wer Informationen hat kann sich direkt an das Polizeirevier in Bützow (Tel. 038461 4240) oder auch jede andere Polizeidienststelle wenden.



