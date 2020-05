POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall bei Mellenthin

Mellenthin (ots) - Heute Morgen (7. Mai 2020) ereignete sich gegen 7.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 55-jährige deutsche Fahrer eines Suzuki die B 110 aus Usedom kommend in Richtung Mellenthiner Kreuzung. An der Kreuzung B 110/B 111 ordnete sich der Mann auf der Linksabbiegerspur ein, um auf die B 111 abzubiegen. Dabei übersah er den aus dem Gegenverkehr kommenden VW eines 43-jährigen Deutschen, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Die beiden Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Durch den Zusammenstoß wurde der Suzuki zudem gegen einen hinter ihm befindlichen VW Transporter geschleudert - dadurch wurde der 44-jährige Fahrer des Transporters leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.



