POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der Landesstraße 261(L261) im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Am 06.05.2020 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der L 261, zwischen Loitz und Trantow ein schwerer Verkehrsunfall. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar. Ein 21- jähriger Greifswalder befuhr mit seinem PKW Honda die L 261 aus Richtung Loitz kommend in Richtung Greifswald. Am Ende einer Linkskurve scherte der Hondafahrer zum Überholen eines anderen PKW aus und verlor hierbei die Kontrolle über seinen PKW. In der weiteren Folge kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der PKW kam auf dem Dach zum Liegen. Sowohl der PKW-Fahrer als auch sein 18-jähriger Beifahrer erlitten durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Sie mussten durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Loitz, Sassen und Trantow aus dem Fahrzeug befreit werden. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden die beiden Verletzten ins Klinikum Greifswald gebracht. Zur Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme kam ein Mitarbeiter der DEKRA am Unfallort zum Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-Euro. Die L 261 wurde für drei Stunden voll gesperrt.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



