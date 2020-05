POL-HWI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der L 02

Wismar (ots) - Gegen 07:00 Uhr des heutigen Tages verunfallte ein 29-jähriger Autofahrer auf der Landstraße 02, als er einen Traktor überholen wollte.



Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Fahrer eines Renaults mit den linken Reifen nach links von der Fahrbahn ab, als er die vor ihm fahrende Arbeitsmaschine überholte. Der 29-jährige Deutsche lenkte offenbar zu stark nach rechts gegen, verlor daraufhin die Lenkgewalt über sein Fahrzeug und kollidierte noch vor dem überholten Traktor mit einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Straßenbaum. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht, da die Arbeitsmaschine aufgrund der eingeleiteten Gefahrenbremsung rechtzeitig zum Stehen kam.



Der Fahrer des Renaults wurde durch Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann ins Klinikum nach Lübeck. Der entstandene Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Bis zum Abschluss der Räumarbeiten war die L 02 für etwa 2 Stunden gesperrt.



